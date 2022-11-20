Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Ширина180 мм
- Глубина170 мм
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Композиция Самшит Вали
Стойка ранункулюс Софи
Фито стойка агава Танта
Фитополотно Осока Гарри Стоун
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Аксессуар на стену Банановые листья
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