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Аксессуар на стену Голова Терьера - фото 1Аксессуар на стену Голова Терьера - фото 2

Аксессуар на стену Голова Терьера

11 оценок
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Аксессуар на стену Голова Мопса

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина180 мм
  • Глубина170 мм

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