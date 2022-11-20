Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Ширина150 мм
- Глубина100 мм
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Фито стойка мох Порто
Фитостойка Порто суккуленты
Фитостойка Луара папоротник Тотто
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Кашпо Фиалка Бурга
Кашпо Lady
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Аксессуар на стену Голова Крокодила
Аксессуар на стену Банановые листья
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