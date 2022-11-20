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Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера - фото 1Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера - фото 2Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера - фото 3Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера - фото 4

Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера

8 оценок
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Аксессуар на стену Голова ретривера
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Аксессуар на стену Голова ретривера

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Ширина150 мм
  • Глубина100 мм

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