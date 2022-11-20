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Аксессуар на стену Голова зебры - фото 1

Аксессуар на стену Голова зебры

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Длина300 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалкерамика

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