Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Длина300 мм
- Глубина600 мм
- Материалкерамика
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Стойка Айсель лаванда Триз Q
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2
Цветочница Флора
Кашпо Шилонг матовое светящееся
Кашпо Шилонг прозрачное дымчатое
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