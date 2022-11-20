Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота190 мм
- Ширина80 мм
- Длина120 мм
Стойка эвкалипт Лояр
Фито стойка мох Тиес
Фитостойка Вилен папоротник Тотто
Фитополотно Осока Бронко
Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень
Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень
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