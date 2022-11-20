Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Голубая птичка - фото 1Аксессуар на стену Голубая птичка - фото 2

Аксессуар на стену Голубая птичка

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Голубая птичка 2
Аксессуар на стену Голубая птичка 2
Следующий Аксессуар на стену Золотое перо
Аксессуар на стену Голубая птичка 2

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина120 мм

Похожие товары

Аксессуар на стену Голубая птичка 5Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голубая птичка 5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
6

Аксессуар на стену Голубая птичка 5

Аксессуар на стену Голубая птичка 4Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голубая птичка 4, произведённого компанией ChiedoCover
от5 200
Оптовая цена
7

Аксессуар на стену Голубая птичка 4

Аксессуар на стену Голубая птичка 3Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голубая птичка 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
9

Аксессуар на стену Голубая птичка 3

Аксессуар на стену Голубая птичка 2Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голубая птичка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
10

Аксессуар на стену Голубая птичка 2

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стойка эвкалипт Лояр, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
6

Стойка эвкалипт Лояр

Настоящее фото товара Фито стойка мох Тиес, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
15

Фито стойка мох Тиес

Фитостойка Вилен папоротник ТоттоНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Тотто, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
5

Фитостойка Вилен папоротник Тотто

Фитополотно Осока БронкоНастоящее фото товара Фитополотно Осока Бронко, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
14

Фитополотно Осока Бронко

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
7

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень

Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
14

Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень

Настоящее фото товара Цветочница Футбольный мяч, произведённого компанией ChiedoCover
от108 890
Оптовая цена
5

Цветочница Футбольный мяч

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой