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Аксессуар на стену Голубая птичка 3 - фото 1Аксессуар на стену Голубая птичка 3 - фото 2

Аксессуар на стену Голубая птичка 3

9 оценок
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Аксессуар на стену Голубая птичка 4

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Ширина50 мм
  • Длина190 мм

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