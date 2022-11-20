Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Ширина50 мм
- Длина190 мм
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Фито стойка гортензия Салем Q
Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб
Фитостойка Вилен Свит грас Тиро
Фитополотно кротон Гуви
Вазон Аксарка, высокий 810
Цветочница Галактика
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