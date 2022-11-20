Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Ширина50 мм
- Длина160 мм
Вазон бетонный Ваза В-1
Кашпо classic 35, снежно-белый
Стойка фитония Уилт
Стойка яблоко Айза
Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50
Фито стойка агава Дау
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 3
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой