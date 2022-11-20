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Аксессуар на стену Голубая птичка 5 - фото 1Аксессуар на стену Голубая птичка 5 - фото 2

Аксессуар на стену Голубая птичка 5

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Ширина50 мм
  • Длина160 мм

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