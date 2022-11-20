Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Ширина50 мм
- Длина160 мм
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Кашпо Dekollete Куно, Туя Кинада
Фито стойка Калла Иман
Стойка композиция анемон Уоррен осень
Фитостойка Вилен папоротник Гуар
Композиция стойка Мох Тулон
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