Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина430 мм
- Глубина130 мм
- Материалметалл
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Стойка фитония Уилт
Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан
Фитостойка Луара монстера
Композиция Осока Марсель
Искусственный газон Хова
Кашпо Шилонг прозрачное янтарное
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