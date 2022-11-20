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Аксессуар на стену "Календарь" - фото 1

Аксессуар на стену "Календарь"

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Ширина10 мм
  • Длина400 мм
  • Материалметалл
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