Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Ширина200 мм
Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый
Композиция Самшит Вали
Фитостойка Вилен папоротник Гуар
Кашпо Фиалка Бурга S
Цветочница Парадная
Кашпо Шилонг прозрачное янтарное
Кашпо Прованс квадратное (бежевое)
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