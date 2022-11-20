Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Высота250 мм
- Материалсмола
- Цветбелый, золотой
Кашпо Прованс, квадратное
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Вереск Мари
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