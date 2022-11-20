Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Длина460 мм
- Материалметалл
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Стойка осока Ларди
Стойка композиция анемон Уоррен осень
Стойка лаванда Марис
Цветочница Бегония
Кашпо Шилонг матовое хаки
Кашпо Шилонг прозрачное дымчатое
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