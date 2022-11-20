Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина270 мм
- Длина320 мм
- Глубина40 мм
- Материалзеркало, полимеры
Лофт перегородка №1
Стойка драцена Олдер
Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Фитостойка Вилен фитония
Фитостойка Порто папоротник Тотто
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