Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Колибри - фото 1Аксессуар на стену Колибри - фото 2Аксессуар на стену Колибри - фото 3

Аксессуар на стену Колибри

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Водная поверхность
Аксессуар на стену Водная поверхность
Следующий Аксессуар на стену Большая стрекоза
Аксессуар на стену Водная поверхность

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Длина320 мм
  • Глубина40 мм
  • Материалзеркало, полимеры
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
9

Лофт перегородка №1

Настоящее фото товара Стойка драцена Олдер, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
14

Стойка драцена Олдер

Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50Настоящее фото товара Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50

Фитостойка Этель Свит грас БьоркНастоящее фото товара Фитостойка Этель Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
33 490
Оптовая цена
8

Фитостойка Этель Свит грас Бьорк

Фитостойка Вилен фитонияНастоящее фото товара Фитостойка Вилен фитония, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена
5

Фитостойка Вилен фитония

Фитостойка Порто папоротник ТоттоНастоящее фото товара Фитостойка Порто папоротник Тотто, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
14

Фитостойка Порто папоротник Тотто

Фитостойка Порто осока ГарриНастоящее фото товара Фитостойка Порто осока Гарри, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
6

Фитостойка Порто осока Гарри

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой