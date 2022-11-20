Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2180 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Фитостойка Луара традесканция
Фитостойка Луара папоротник Гуар
Фитостойка Порто гортензия
Лавка садовая Райт Фито
Композиция осока Варто кашпо Dekollete W
Кашпо Шилонг матовое оранжевое
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой