Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Длина230 мм
- Глубина220 мм
- Материалметалл
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Фито стойка гортензия Салем
Фитостойка Луара папоротник Мерида
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40
Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Вазон для цветов Хай-тек, квадро
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