Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Длина1150 мм
- Глубина20 мм
- Материалметалл
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Аксессуар на стену Голова Крокодила
Аксессуар на стену Банановые листья
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Кашпо Dekollete Куно, Туя Кинада
Фитостойка Грей Анютины глазки L
Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Кашпо Фиалка Бурга Q
Кашпо Шилонг глянцевое оранжевое
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
Аксессуар на стену Мотылёк, синий
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