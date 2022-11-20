Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Ширина340 мм
- Длина480 мм
- Материалметалл
Композиция осока Тала
Фитостойка Луара монстера
Фитополотно Осока Бронко Стоун
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Кашпо Фиалка Бурга S
Вазон бетонный Мегаполис
Цветочница Галактика
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