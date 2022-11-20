Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Высота650 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой
Стойка осока Ларди
Стойка ящик анемон Кобо
Фитостойка Вилен гортензия
Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete
Стол фитомодуль самшит Холо
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Кашпо Шилонг матовое стальное
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди