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Аксессуар на стену Листья, golden - фото 1Аксессуар на стену Листья, golden - фото 2Аксессуар на стену Листья, golden - фото 3

Аксессуар на стену Листья, golden

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Высота650 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой
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