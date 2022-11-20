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Аксессуар на стену Малая золотая стрекоза 190 мм - фото 1Аксессуар на стену Малая золотая стрекоза 190 мм - фото 2Аксессуар на стену Малая золотая стрекоза 190 мм - фото 3

Аксессуар на стену Малая золотая стрекоза 190 мм

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Ширина50 мм
  • Длина170 мм
  • Материалполимеры
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