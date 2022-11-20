Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота290 мм
- Ширина80 мм
- Длина260 мм
- Материалполимеры
Кашпо Гранд, среднее
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Кашпо Dekollete Q32, осока Варто
Фитостойка Порто Свит грас Бьорк
Фитостойка Порто фитония
Фитостойка Луара папоротник Гуар
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой