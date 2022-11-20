Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Длина330 мм
- Материалкерамика
- Цветсерый
Стойка евпаториум Морис
Сет антуриум Тале
Композиция Корто, Оленьи рога
Стойка люпин Самман
Фитостойка Вилен осока Сенди
Кашпо Шилонг матовое белое
Кашпо Шилонг матовое бронзовое
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Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой