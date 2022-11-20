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Аксессуар на стену Мотылёк, серый - фото 1Аксессуар на стену Мотылёк, серый - фото 2Аксессуар на стену Мотылёк, серый - фото 3Аксессуар на стену Мотылёк, серый - фото 4Аксессуар на стену Мотылёк, серый - фото 5

Аксессуар на стену Мотылёк, серый

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Аксессуар на стену Банановые листья
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Аксессуар на стену Банановые листья

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Длина330 мм
  • Материалкерамика
  • Цветсерый

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