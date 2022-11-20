Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену "Мужская пещера" - фото 1

Аксессуар на стену "Мужская пещера"

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену "Время пива"
Аксессуар на стену "Время пива"
Следующий Аксессуар на стену "Кофе"
Аксессуар на стену "Время пива"

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Длина460 мм
  • Материалметалл
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стойка роза Леон, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Стойка роза Леон

Настоящее фото товара Стойка Лаванда Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
8

Стойка Лаванда Нуар

Декоративная рама ВальдеричиНастоящее фото товара Декоративная рама Вальдеричи, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена
5

Декоративная рама Вальдеричи

Фитостойка Луара традесканцияНастоящее фото товара Фитостойка Луара традесканция, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
5

Фитостойка Луара традесканция

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37Настоящее фото товара Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
14

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37

Кашпо Шилонг матовое синееНастоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое синее, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
10

Кашпо Шилонг матовое синее

Кашпо Шилонг прозрачное сапфировоеНастоящее фото товара Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой