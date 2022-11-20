Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Длина460 мм
- Материалметалл
Стойка роза Леон
Стойка Лаванда Нуар
Декоративная рама Вальдеричи
Фитостойка Луара традесканция
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Кашпо Шилонг матовое синее
Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой