Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина450 мм
Кашпо GRAND
Стойка роза Леон
Фитостойка Вилен традесканция
Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete
Фитостойка композиция яблоко Гифу
Композиция Вереск Морель Decollete Cubico W50
Кашпо Шилонг матовое белое
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см