Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина400 мм
Стойка орхидея Умай
Фито стойка мох Тиес
Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Рока Куб 30
Фитостойка Порто осока
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40
Цветочница с лавочкой Испанский квартал
Кашпо Шилонг матовое хаки
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой