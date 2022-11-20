Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Длина350 мм
- Материалбамбук
Деревянный вазон 2
Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи
Фитостойка Ювон суккуленты
Фитостойка Этель папоротник Тотто
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40
Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель
Кашпо Шилонг матовое антрацит
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой