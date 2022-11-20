Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Плетеный Бамбуковый Веер - фото 1Аксессуар на стену Плетеный Бамбуковый Веер - фото 2Аксессуар на стену Плетеный Бамбуковый Веер - фото 3

Аксессуар на стену Плетеный Бамбуковый Веер

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Тропическая ветвь
Аксессуар на стену Тропическая ветвь
Следующий Аксессуар на стену Голова зебры
Аксессуар на стену Тропическая ветвь

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Длина350 мм
  • Материалбамбук

Похожие товары

Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голова зебры, произведённого компанией ChiedoCover
от270 490
Оптовая цена
14

Аксессуар на стену Голова зебры

Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голова пантеры, произведённого компанией ChiedoCover
от100 690
Оптовая цена
7

Аксессуар на стену Голова пантеры

Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голова леопарда, произведённого компанией ChiedoCover
от100 690
Оптовая цена
7

Аксессуар на стену Голова леопарда

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Деревянный вазон 2, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
8

Деревянный вазон 2

Кашпо Dekollete, Дендробиум ШахиНастоящее фото товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
10

Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи

Фитостойка Ювон суккулентыНастоящее фото товара Фитостойка Ювон суккуленты, произведённого компанией ChiedoCover
36 390
Оптовая цена
9

Фитостойка Ювон суккуленты

Фитостойка Этель папоротник ТоттоНастоящее фото товара Фитостойка Этель папоротник Тотто, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
15

Фитостойка Этель папоротник Тотто

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40Настоящее фото товара Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена
7

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Рока Куб 40

Настоящее фото товара Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
9

Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель

Кашпо Шилонг матовое антрацитНастоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Кашпо Шилонг матовое антрацит

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой