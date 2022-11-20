Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Ширина370 мм
- Длина130 мм
Аксессуар на стену Черно-белая лента
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Стойка горошек Аспен
Лавка - кашпо Морет, Самшит Хард
Стойка Айсель лаванда Триз
Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт
Композиция Вереск Олаф кашпо Dekollete Конверт
Искусственный газон Панама Синий
Кашпо Шилонг глянцевое оранжевое
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Аксессуар на стену Цветок 9
Аксессуар на стену Цветок 8
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