Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота290 мм
- Ширина150 мм
- Глубина370 мм
- Цветрозовый
Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35
Стойка астра Эверт
Стойка Новогодняя туя Арин
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Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32
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