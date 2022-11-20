Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Розовая голова единорога - фото 1Аксессуар на стену Розовая голова единорога - фото 2Аксессуар на стену Розовая голова единорога - фото 3

Аксессуар на стену Розовая голова единорога

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Самолёт
Аксессуар на стену Самолёт
Следующий Аксессуар на стену Белая голова единорога
Аксессуар на стену Самолёт

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота290 мм
  • Ширина150 мм
  • Глубина370 мм
  • Цветрозовый
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35

Настоящее фото товара Стойка астра Эверт, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стойка астра Эверт

Настоящее фото товара Стойка Новогодняя туя Арин, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
14

Стойка Новогодняя туя Арин

Фитополотно Осока Сенди 50Настоящее фото товара Фитополотно Осока Сенди 50, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
12

Фитополотно Осока Сенди 50

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40Настоящее фото товара Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
5

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40

Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32Настоящее фото товара Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
14

Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32

Самшит АндоверНастоящее фото товара Самшит Андовер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
12

Самшит Андовер

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой