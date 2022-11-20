Характеристики товара
Описание
Большой элемент: 520 х 240 мм
Средний элемент: 360 х 190 мм
Малый элемент: 280 х 140 мм
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Длина1230 мм
Большой элемент: 520 х 240 мм
Средний элемент: 360 х 190 мм
Малый элемент: 280 х 140 мм
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