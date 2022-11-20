Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Серые облака - фото 1Аксессуар на стену Серые облака - фото 2Аксессуар на стену Серые облака - фото 3

Аксессуар на стену Серые облака

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену череп Жираф
Аксессуар на стену череп Жираф
Следующий Аксессуар на стену Синие облака
Аксессуар на стену череп Жираф

Характеристики товара

Описание

Большой элемент: 520 х 240 мм

Средний элемент: 360 х 190 мм

Малый элемент: 280 х 140 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Длина1230 мм
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Cilindro 30, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
13

Кашпо Cilindro 30, снежно-белый

Кашпо Морет, Туя КинадаНастоящее фото товара Кашпо Морет, Туя Кинада, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
13

Кашпо Морет, Туя Кинада

Фитостойка Луара монстераНастоящее фото товара Фитостойка Луара монстера, произведённого компанией ChiedoCover
30 690
Оптовая цена
8

Фитостойка Луара монстера

Фитостойка Порто папоротник ГуарНастоящее фото товара Фитостойка Порто папоротник Гуар, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Фитостойка Порто папоротник Гуар

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
7

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень

Кашпо Шилонг матовое антрацитНастоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Кашпо Шилонг матовое антрацит

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
5

Кашпо Шилонг матовое фиолетовое

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой