Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Шлем с очками - фото 1

Аксессуар на стену Шлем с очками

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Красный шлем со звездой
Аксессуар на стену Красный шлем со звездой
Следующий Аксессуар на стену Золотые листья Гинкго
Аксессуар на стену Красный шлем со звездой

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Ширина210 мм
  • Длина210 мм
  • Материалметалл, полимеры
С этим товаром покупают
Лавка - кашпо Морет, Самшит ХардНастоящее фото товара Лавка - кашпо Морет, Самшит Хард, произведённого компанией ChiedoCover
36 390
Оптовая цена
8

Лавка - кашпо Морет, Самшит Хард

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30Настоящее фото товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30, произведённого компанией ChiedoCover
49 390
Оптовая цена
8

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30

Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32Настоящее фото товара Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32, произведённого компанией ChiedoCover
53 990
Оптовая цена
6

Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32

Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50Настоящее фото товара Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
11

Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50

Настоящее фото товара Кашпо Фиалка Бурга S, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
11

Кашпо Фиалка Бурга S

Настоящее фото товара Цветочница парковая Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
11

Цветочница парковая Классик

Настоящее фото товара Вазон бетонный Мегаполис, произведённого компанией ChiedoCover
от142 590
Оптовая цена
8

Вазон бетонный Мегаполис

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой