Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Ширина210 мм
- Длина210 мм
- Материалметалл, полимеры
Лавка - кашпо Морет, Самшит Хард
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Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32
Диффенбахия Гарама кашпо Dekollete 50
Кашпо Фиалка Бурга S
Цветочница парковая Классик
Вазон бетонный Мегаполис
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