Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Длина230 мм
- Глубина220 мм
- Материалполимеры
Вазон бетонный Ц-4-2
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Стойка лаванда Марис
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Стрим
Фитостойка Порто осока Сенди
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 3
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