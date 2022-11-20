Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Ширина290 мм
- Глубина570 мм
Стойка орхидея Смила W
Стойка ранункулюс Софи
Стойка алоказия Тира
Декоративная рама Вальдеричи
Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Цветочница Футбольный мяч
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
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