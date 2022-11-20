Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену Синий носорог - фото 1

Аксессуар на стену Синий носорог

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Белая голова единорога
Аксессуар на стену Белая голова единорога
Следующий Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Аксессуар на стену Белая голова единорога

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина290 мм
  • Глубина570 мм
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стойка орхидея Смила W, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
9

Стойка орхидея Смила W

Настоящее фото товара Стойка ранункулюс Софи, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
14

Стойка ранункулюс Софи

Настоящее фото товара Стойка алоказия Тира, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
9

Стойка алоказия Тира

Декоративная рама ВальдеричиНастоящее фото товара Декоративная рама Вальдеричи, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена
5

Декоративная рама Вальдеричи

Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
6

Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень

Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36Настоящее фото товара Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
12

Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36

Настоящее фото товара Цветочница Футбольный мяч, произведённого компанией ChiedoCover
от108 890
Оптовая цена
5

Цветочница Футбольный мяч

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
15

Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см