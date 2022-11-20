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Аксессуар на стену Синие облака - фото 1Аксессуар на стену Синие облака - фото 2Аксессуар на стену Синие облака - фото 3

Аксессуар на стену Синие облака

8 оценок
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Аксессуар на стену Серые облака

Характеристики товара

Описание

Большой элемент: 520 х 240 мм

Средний элемент: 360 х 190 мм

Малый элемент: 280 х 140 мм

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Длина1230 мм
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