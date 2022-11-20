Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Длина340 мм
- Глубина30 мм
- Материалполимеры
Цветочница бетонная квадратная
Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100
Стойка Личи Чарисса W Модуль
Фито стойка агава Хинг
Фитостойка Порто папоротник Гуар
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