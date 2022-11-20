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Аксессуар на стену Тропическая ветвь - фото 1Аксессуар на стену Тропическая ветвь - фото 2Аксессуар на стену Тропическая ветвь - фото 3

Аксессуар на стену Тропическая ветвь

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Длина340 мм
  • Глубина30 мм
  • Материалполимеры

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