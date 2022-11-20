Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Кашпо GRAND
Стойка Личи Чарисса Q Модуль
Стойка Асель
Стойка Сет осока Колор
Фитополотно Осока Сенди 88
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Кашпо Шилонг матовое серый
Аксессуар на стену Цветок 8
Аксессуар на стену Цветок 7
Аксессуар на стену Цветок 6
Аксессуар на стену Цветок 5
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы