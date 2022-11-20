Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 10
Кашпо Tenero 40, снежно-белый
Стойка эвкалипт Лояр
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Куб 40
Стойка Новогодняя Туя Дайвен
Вазон Абердин, низкий 400
Цветочница Бегония
Кашпо Шилонг матовое хаки
Аксессуар на стену Цветок 9
Аксессуар на стену Цветок 8
Аксессуар на стену Цветок 7
Аксессуар на стену Цветок 6
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