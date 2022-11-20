Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70
Стойка яблоко Айза
Стойка ранункулюс Софи
Фитостойка Вилен папоротник Мерида
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40
Композиция Мох Манн Кашпо Dekollete Конверт
Композиция Вереск Олаф кашпо Dekollete Конверт
Аксессуар на стену Цветок 10
Аксессуар на стену Цветок 9
Аксессуар на стену Цветок 8
Аксессуар на стену Цветок 7
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