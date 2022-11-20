Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70
Композиция розмарин Берг
Стойка модульная осока Леора
Фитостойка Луара папоротник Мерида
Папоротник нефролепис Джаф Q кашпо Dekollete 19
Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель
Клумба цветочница со скамьёй
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Аксессуар на стену Цветок 9
Аксессуар на стену Цветок 8
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