Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Стойка драцена Олдер
Стойка астра Эверт
Диффенбахия Мирра кашпо Dekollete 50
Кизил Ран Q кашпо Dekollete 19
Композиция Осока Марсель
Цветочница Бегония
Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Аксессуар на стену Цветок 9
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