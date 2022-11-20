Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Цветочница бетонная Ц-5
Кашпо Quarter 25, графит
Композиция пуансетия Берта
Композиция осока Тала
Стойка лаванда Хлоя
Стойка Новогодняя туя Арин
Кашпо Прованс квадратное (бежевое)
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
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