Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Лавка - кашпо Морет, Самшит Хард
Композиция орхидея Фелиз
Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень
Композиция Ирис Роли
Композиция Осока Марсель
Вазон-бочонок Аламеда
Цветочница Петуния
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
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