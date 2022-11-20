Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый
Композиция осока Тала
Стойка Ширма горошек Шато
Фитостойка Луара суккулент
Цветочница парковая Квадро
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
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