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Аксессуар на стену Цветок 3 - фото 1Аксессуар на стену Цветок 3 - фото 2Аксессуар на стену Цветок 3 - фото 3

Аксессуар на стену Цветок 3

11 оценок
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Аксессуар на стену Цветок 4
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Аксессуар на стену Цветок 4

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина300 мм
  • Материалхлопок, лен

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