Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Кашпо Icelandic Square DB, снежно-белый
Стойка орхидея Руди
Стойка туя Вист Q
Фитостойка Порто фитония
Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40
Вазон Абердин, низкий 400
Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое
Аксессуар на стену Цветок 1
Аксессуар на стену Узорчатые круги
Аксессуар на стену Ласточки
Аксессуар на стену Голова страуса
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