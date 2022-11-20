Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35
Колонна Самшит Тайя
Фитостойка Вилен традесканция
Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32
Фитополотно Осока Сенди 88
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм
Аксессуар на стену Цветок 3
Аксессуар на стену Цветок 2
Аксессуар на стену Цветок 1
Аксессуар на стену Узорчатые круги
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