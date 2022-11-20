Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина300 мм
- Материалхлопок, лен
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Кашпо Icelandic Square DB, снежно-белый
Стойка роза Леон
Фито стойка агава Хинг
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Фитостойка Вилен фитония
Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет
Фитостойка Луара гортензия
Аксессуар на стену Цветок 6
Аксессуар на стену Цветок 5
Аксессуар на стену Цветок 4
Аксессуар на стену Цветок 3
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