Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену указатель "Пиво" - фото 1

Аксессуар на стену указатель "Пиво"

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену "Кофе"
Аксессуар на стену "Кофе"
Следующий Аксессуар на стену указатель "Выход"
Аксессуар на стену "Кофе"

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина60 мм
  • Длина620 мм
  • Материалметалл
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
12

Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый

Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
9

Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70

Герань ЭскондоНастоящее фото товара Герань Эскондо, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена
11

Герань Эскондо

Фитостойка Этель Свит грас БьоркНастоящее фото товара Фитостойка Этель Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
33 490
Оптовая цена
8

Фитостойка Этель Свит грас Бьорк

Настоящее фото товара Стойка Новогодняя Туя Дайвен, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
8

Стойка Новогодняя Туя Дайвен

Настоящее фото товара Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
12

Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Кашпо Шилонг матовое оранжевое

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой