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Аксессуар на стену указатель "Время барбекю" - фото 1

Аксессуар на стену указатель "Время барбекю"

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота270 мм
  • Ширина70 мм
  • Длина700 мм
  • Материалметалл
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