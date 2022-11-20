Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Ширина70 мм
- Длина700 мм
- Материалметалл
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Стойка евпаториум Морис
Стойка орхидея Руди
Стойка эвкалипт Лояр
Фитостойка Луара суккулент
Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм
Кашпо Шилонг матовое бежевое
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой