Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Ширина60 мм
- Длина620 мм
- Материалметалл
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70
Стойка орхидея Смила
Кашпо Фиалка Бурга W
Композиция Вереск Морель Decollete Cubico W50
Вазон для цветов Хай-тек, цилиндрический
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой