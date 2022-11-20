Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Длина850 мм
- Глубина90 мм
- Материалметалл
Аксессуар на стену Ласточки
Аксессуар на стену Голова страуса
Аксессуар на стену Голова буйвола
Аксессуар на стену Голова ретривера
Аксессуар на стену Голова йоркширского терьера
Аксессуар на стену Голова Чихуахуа
Аксессуар на стену Голова Бультерьера
Аксессуар на стену Голова Мопса
Аксессуар на стену Голова Терьера
Аксессуар на стену Голова Крокодила
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Стойка ирис Каро Q
Фитостойка Порто свит грас Тиро
Кашпо Фиалка Бурга Q
Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм
Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое
Аксессуар на стену Банановые листья
Аксессуар на стену Мотылёк, серый
Аксессуар на стену Мотылёк, синий
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