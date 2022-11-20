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Аксессуар на стену Весло - фото 1Аксессуар на стену Весло - фото 2

Аксессуар на стену Весло

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина30 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалдерево
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