Характеристики товара
Описание
Большой элемент: 520 х 240 мм
Средний элемент: 360 х 190 мм
Малый элемент: 280 х 140 мм
Основные характеристики
- Ширина1870 мм
- Длина1460 мм
Большой элемент: 520 х 240 мм
Средний элемент: 360 х 190 мм
Малый элемент: 280 х 140 мм
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